Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov dünya çempionu Maqnus Karlseni məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məmmədyarov Norveçdə keçirilən "Norway Chess 2023" turnirində uğurlu çıxış edib. O, norveçli dünya çempionu Maqnus Karlseni məğlub edib.

Azərbaycanlı şahmatçı qələbə sevincini sosial media hesabında status paylaşaraq qeyd edib.

