Xırdalanda seksual manyak peydə olub.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, 21 yaşlı qız polisə müraciət edərək bir neçə gün əvvəl yaşadığı evə pəncərədən daxil olmuş naməlum kişinin ona qarşı seksual xarakterli hərəkətlər etdiyini bildirib.

Həmin kişi qızın səs-küy saldığını görərək hadisə yerindən qaçıb. Daxil olan şikayət əsasında Abşeron rayon polis idarəsi tərəfindən araşdırmalara başlanılıb.

Hazırda polis qızın evinə girərək seksual hərəkətlər edən kişini axtarır.

