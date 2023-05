Razi Əliyevanın döyülməsi ilə bağlı DİN-dən AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, model Razi Əliyeva keçmiş sevgilisi tərəfindən şiddətə məruz qaldığını iddia edib.

Razi Əliyeva evli olan sevgilisi tərəfindən döyüldü - FOTO

Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, məsələdən məlumatlıdırlar:

"Araşdırma aparılır. Əlavə məlumat veriləcək".

Qeyd edək ki, 2017-ci ildə Azərbaycan gözəli seçilən model Razi Əliyeva keçmiş sevgilisindən ayrılmaq qərarı aldıqdan sonra döyüldüyünü iddia edib.

Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.