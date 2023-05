Baş rolunu Barış Arduçun canlandırdığı “Alparslan Büyük Selçuklu” serialı barədə yeni qərar alınıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ekran işi 61-ci bölümdə final edəcək. Buna səbəb isə Arduçun 3-cü mövsümdə yer almaqdan imtina etməsi olub.

Qeyd edək ki, serial "TRT1" kanalında yayımlanır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.