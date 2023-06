Azərbaycanda güclü külək məktəbin damını uçurdu - VİDEO

İsmayıllıda ötən günün ikinci yarısından başlayan külək sonradan güclənib. Nəticədə Aşıqbayramlı kənd orta məktəbinin dam örtüyünün bir hissəsini uçurub.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dağlıq Şirvan Regional Təhsil İdarəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, hadisə ilə bağlı müvafiq qurumlara məlumat verilib. Yaxın müddətdə lazım olan işlər görüləcək. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

Hazırda məktəbdə tədris davam etdirilir.

Qeyd edək ki, ötən gün Ağdam, Göyçayda 28 m/s, İsmayıllıda 24 m/s, Zaqatala, Naxçıvan, Cəfərxanda, Tovuz, Zərdabda 20 m/s, Daşkəsən, Şəmkir, Salyan, Tərtər, Mingəçevir, Gədəbəydə 18 m/s, Sabirabadda 17 m/s, Beyləqanda 16 m/s-dək güclənən külək əsib.

