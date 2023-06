Avropa Paralimpiya Oyunlarında Azərbaycanı təmsil edəcək idmançıların sayı açıqlandı

Azərbaycan komandası avqustun 5-21-də Niderlandın Rotterdam şəhərində keçiriləcək Avropa Paralimpiya Oyunlarında iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin prezidenti İlqar Rəhimovun müvafiq əmri ilə nümayəndə heyətinin missiya rəhbəri idman şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Leyli Aslanova təyin olunub.

“Paris-2024” XVII Yay Paralimpiya Oyunlarına reytinq xalları qazandıran yarışlarda ölkəmiz ümumilikdə 45 idmançı ilə təmsil olunacaq. İdmançılar cüdo, boccia, qolbol, kamandan oxatma, güllə atıcılığı, taekvondo və badminton növlərində öz güclərini sınayacaqlar.

Qeyd edək ki, L.Aslanova “Tokio-2020” Yay Paralimpiya Oyunlarında nümayəndə heyətinin missiya rəhbərinin müavini vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.