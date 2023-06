ATV-nin “Şou Xəbər” proqramına müsahibə verən müğənni Rəqsanə İsmayılova, qızı Aysun İsmayılovanın boşanması haqqında verilən sualları cavablayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin sözlərinə görə, qarşı tərəfə hörmətlə yanaşdığını bildirən müğənni, kürəkəni Eşqini və onun ailəsini düşmən saymadığını bildirib.

“Mən bir anayam qarşı tərəfi baltalaya bilmərəm. O da bir ailənin övladıdır”.

