Azərbaycan millisinin heyəti açıqlandı

AVRO-2024-ün seçmə mərhələsi çərçivəsində iyunun 17-də, “Dalğa Arena”da Estoniya yığması ilə qarşılaşacaq Azərbaycan milli komandasının heyəti açıqlanıb.

Metbuat.az heyətə dəvət olunmuş futbolçuların siyahısını təqdim edir:

Qeyd edək ki, iyunun 6-dan gündəlik məşqlər keçirəcək milli komanda iyunun 13-dən təlim-məşq toplanışına başlayacaq.

