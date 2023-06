Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yenidən Türkiyə Prezidenti seçilən Rəcəb Tayyib Ərdoğanın andiçmə mərasimində iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nikol Paşinyanın mətbuat xidmətindən bildirilib.



Qeyd edək ki, mərasim sabah baş tutacaq.

