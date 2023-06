“Qarabağ” FK fransalı futbolçu Hamidu Keyta ilə 2026-cı il iyunun 30-dək müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Keyta komandada 17 nömrəli formada çıxış edəcək.

