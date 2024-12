Prezident onları təltif etdi - SİYAHI

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev idmançıların və idman mütəxəssislərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısının imzaladığı sənədə əsasən, aşağıdakı şəxslər Azərbaycanda idmanın inkişafında xidmətlərinə görə təltif ediliblər:

“Azərbaycan Prezidentinin fəxri diplomu” ilə

Bağırov Natiq Nadir oğlu

Bunyatəliyev Rauf Əli-Heydər oğlu

Qurbanov Cavanşir Kazım oğlu

Sadıqov Sadıq Asəf oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abbasova Zərqələm Məstan qızı

Abdullayev Vasif İslam oğlu

Cəfərov İqrar İsa oğlu

Əliyev Fərhad Vaqif oğlu

Mamedov Musa Saleh oğlu

Məmmədov Aydın Ağa-Əli oğlu

Musayev Nəsimi Hüseyn oğlu

Rəsullu Rəşad Fərhad oğlu

Tahirov Tahir Sahibcan oğlu

Verdiyev Vüqar Mürvət oğlu.

“Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi” fəxri adı ilə

Abdullayev Nəriman Sadıx oğlu

Umudov Rövşən Ağahüseyn oğlu.

Azərbaycan Prezidentinin fərdi təqaüdü ilə

Qarayev Faiq Əli oğlu

Qiyasov Mirağa Şahbudağ oğlu

Tağıyev Ramiz Cahangir oğlu.

