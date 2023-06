İyunun 3-də futbol üzrə Almaniya kubokunun qalibi müəyyənləşib.

Metbuat.azxəbər verir ki, həlledici qarşılaşmada “Leyptsiq” və “Ayntraxt” klubları üz-üzə gəlib.

Matç “Leyptsiq”in 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Oyunda qolları 71-ci dəqiqədə Kristofer Nkunku və 85-ci dəqiqədə Dominik Soboslay vurublar.

Qeyd edək ki, bu, “Leyptsiq”in Almaniya kubokunda ikinci zəfəridir.

