Məşhur kikboksçu Zabit Səmədov xalq artisti Emin Ağalarovun övladları ilə bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zabit Səmədov Əli və Mikayıl ilə fotosunu İnstaqramda səhifəsində paylaşıb.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

