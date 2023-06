Azərbaycanın ən gənc və ən yaşlı naziri onlardır - FOTO

Hazırda Azərbaycanda 17 nazirlik fəaliyyət göstərir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu nazirliklərin nazir postunda zaman-zaman dəyişikliklər olsa da, uzun illərdir nazir kimi fəaliyyət göstərənlər də var.

Azərbaycanın ən yaşlı və ən gənc nazirinə gəlincə, ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov 2000-ci ildən bu yana 23 ildir bu vəzifədədir. Ədliyyə naziri olan Fikrət Məmmədovun 67 yaşı var. O, ən yaşlı nazirimizdir.

Ən gənc nazirimiz isə elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev və kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədovdur. Hər iki nazir 40 yaşındadır.

Emin Əmrullayev 2020-ci ildən, Məcnun Məmmədov isə 2023-cü ildə nazir kimi fəaliyyət göstərirlər.

Fikrət Məmmədov

Emin Əmrullayev

Məcnun Məmmədov

