Gəncə şəhərində yaşayış binasının 5-ci mərtəbəsindən yıxılan 12 yaşlı yeniyetmə ağır xəsarətlər alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhərin İdris Məşədi Zaman oğlu küçəsində qeydə alınıb.

Yeniyetmə xəstəxanalardan birinin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.