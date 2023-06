İbrahim Kalın Türkiyə Milli Kəşfiyyat İdarəsinə rəhbər təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Türkiyə Prezident Administirasiyası məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, 52 yaşlı İbrahim Kalın 2014-cü il dekabrın 11-dən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sözçüsü vəzifəsində çalışıb.

