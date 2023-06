Avtomobillərini dəmiryol keçidlərindən kənar yerlərdən keçirən sürücülər cərimələnəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsində əksini tapıb.

Dəyişikliklə nəqliyyat vasitələrinin dəmir yollarını dəmiryol keçidlərindən kənar yerlərdən keçilməsinə görə 100 manat cərimə nəzərdə tutulur.

