Tanınmış aparıcının müraciətinə DİN-dən REAKSİYA

Telejurnalist Ceyhun Rzayevin çağırışı ilə əlaqədar DİN tərəfindən təcili müdaxilə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, DİN-in mətbuat xidmətinin şöbə rəisi, polis polkovnik-leytenantı Elşad Hacıyev məlumat verilib.

"O fikrindən daşındırılaraq polis orqanına dəvət edilib. Onu narahat edən hallar (ailə məsələsidir) araşdırılır. Zəruri olan tədbirlərin görülməsi təmin ediləcəkdir", - deyə məlumatda qeyd edilib.

Qeyd edək ki, Ceyhun Rzayev intihar edəcəyi ilə bağlı feysbuk hesabında paylaşım edib.

Tanınmış aparıcı saat 11-ə işarə edib paylaşdı: "Bədbəxt oldum"



