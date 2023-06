NATO Baş katibi Yens Stoltenberq və İsveçin XİN naziri Tobias Billström bir araya gələcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı NATO-nun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, iyunun 8-də Alyansın Baş katibi Stoltenberq İsveç XİN başçısı Tobias Bilsströmü qəbul edəcək.

Görüşlə bağlı mediaya açıqlama gözlənilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.