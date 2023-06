Bu üç bürc yaxın günlərdə pul problemi ilə üzləşəcək - Astroloji proqnoz

Məşhur astroloq Tamara Qloba xəbərdarlıq edir ki, üç bürcün nümayəndələri yaxın gələcəkdə pul problemi ilə üzləşəcəklər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu bürclərdən biri Qoçdur. Onlar maliyyə ilə məşğul olanda diqqətli olmalı və əmanətlərini xərcləməməlidirlər. Ailə ilə vaxt keçirmək, yaxınlarınızla ünsiyyət qurmaq daha yaxşıdır.

Tərəzi bürcünün başına daha böyük çətinliklər gələcək. Onların qazanc əldə etmək planları iflasa uğrayacaq. Buna görə də astroloq onlara enerjilərini xırda-xırda işlərə sərf etməməyi və ən vacib işlərlə məşğul olmağı tövsiyə edir.

Dolçalar da pul sahibi olmaqla öyünə bilməyəcəklər. Ancaq iş onlara kömək edəcək: çox çalışaraq maddi vəziyyətlərini tez bir zamanda yaxşılaşdıracaqlar,

