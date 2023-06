Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi beynəlxalq yoldaşlıq oyunları çərçivəsində iki görüşdə qüvvəsini sınayacaq.

Metbuat AFFA-nın saytına istinadla xəbər verir ki, Siyasət Əsgərovun baş məşqçi olduğu komanda iyulun 14-də və 17-də Riqadakı “Yanis Skredelis” stadionunda Latviya yığması ilə üz-üzə gələcək.

Hər iki qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.