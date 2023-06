Türkiyə valyutası bu gün növbəti dəfə rekord həddə ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xarici valyutaya güclü tələbin təzyiqi altında səhər saatlarında lirə 3,22% ucuzlaşaraq bir dollar üçün 22,266 lirə olub.

Dollar qarşısında əvvəlki rekord ötən həftə qeydə alınıb. Həmin vaxt ABŞ valyutasının məzənnəsi 21,8 lirə olub.



