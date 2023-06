Dünyada yalnız 20 nəfərə verilən təqaüdün qaliblərindən biri də Azərbaycan məktəblisidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sumqayıt şəhəri 24 nömrəli məktəbin 9 ”D” sinif şagirdi Cavadzadə Şəhanə Avropa İttifaqının(AI) və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının(BMT) dəstəyi ilə yaradılan "Eastern Partnership European School in Georgia" beynəlxalq məktəbinə tam təqaüdlə qəbul alıb. O, növbəti iki ilini "The International Baccalaureate (IB) Diploma Programme (DP)" proqramı ilə davam etdirəcək.

