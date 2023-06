Bürcləri bu tarixlərdə maliyyə böhranı gözləyir - Məşhur astroloq

Məşhur astroloq Dinçer Güner bürclərə maliyyə böhranı ilə bağlı xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, astroloq bildirib ki, bürclər qarşıdakı bir, iki gün ərzində maliyyə məsələlərində həddindən artıq diqqətli olmalıdırlar. Risk edən zaman hər tərəfli düşünüb daha sonra addım atmaq lazımdır. Münasibətlərdə və xüsusən də şəriklərinizlə bağlı davranış və düşüncələriniz dəyişə bilər. Sizi narahat edən şəxsi hisslərinizlə üz-üzə gəlməyin vaxtıdır. Heç kimin arzuları sizin gələcəyinizdən daha önəmli olmamalıdır.

Şirlər bir neçə gün ərzində sevdikləri üçün onların səylər göstərəcəklər. Onların bu addımı hər kəsi təəccübləndirəcək.

Tərəzi bürcü emosional və məntiqli hərəkət etdikləri üçün diqqəti cəlb edirlər. Onlar da maliyyə və sevgi münasibətlərində diqqətli olmalıdırlar.

Balıqlar sirli cəhətləri ilə diqqət çəkən bürclərdən biridir. Emosional zəkaları yüksək olduğu üçün ətraflarında romanti ab-hava yaradırlar. Amma bir neçə gün sakit davranıb, gərəksiz alış-veriş eşqindən uzaq dursalar cibləri üçün yaxşı olacaq.



