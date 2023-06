Azərbaycanın neft sahəsinə qoyulmuş xarici sərmayələrinin həcmi 110 mlrd. dollara yaxınlaşıb

Son 27 il ərzində (1994-2022-ci illər) Azərbaycanın neft sahəsinə qoyulmuş xarici sərmayələrinin ümumi həcmi 108 mlrd. ABŞ dolları təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hesablamalara əsasən, əgər 1994-cü ildə neft sahəsinə xarici sərmayələrin həcmi 0,09 mlrd. dollar təşkil edirdisə, 2022-ci ildə bu göstərici 7,74 mlrd. dollar səviyyəsində olub, bu da 86 dəfə artım deməkdir.



Qeyd etmək lazımdır ki, hesabat dövründə neft sahəsinə xarici sərmayələrin həcmi üzrə ən yüksək göstərici – 8,22 mlrd. dollar, 2014-cü ildə qeydə alınıb, ən aşağı göstəricisi isə 1994-cü ilə təsadüf edib.

