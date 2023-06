“Laçında şəhərdaxili şəbəkədə işlərin 95%-i yekunlaşıb” - "Azərsu"

“Azərsu” ASC Laçın şəhərində daxili şəbəkədə işlərin 95%-ni yekunlaşdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu səhmdar cəmiyyətin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Anar Cəbrayıllı bildirib.

“Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə su təchizatı ilə bağlı əsas işlər Şuşa və Laçında davam edir. Laçında mövcud mənbənin bərpası və mənbədə yeni anbarın, nasos stansiyasının və buradan şəhərə yeni yüksək təzyiqli magistral su kəmərinin tikintisi işləri artıq yekunlaşmaq üzrədir. Eyni zamanda, şəhərdaxili şəbəkədə də işlərin 95%-dən çoxu icra olunub. Yəni Laçında mövcud mənbədən şəhərə suyun verilməsi təmin edilib. Bu ay həmin mənbədən yeni artezian və subartezian quyularına su veriləcək”, - deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.