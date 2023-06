“Biz qəti şəkildə deyə bilərik ki, Ukraynanın hücumu başlayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin jurnalistlərə açıqlaması zamanı deyib.

Rusiya lideri bildirib ki, bunu strateji ehtiyatlardan istifadə sübut edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.