Bakının Xətai rayonunda 20 yaşlı gənc qızı avtomobil vurub.

Metbuat.az bildirir ki, 2003-cü il təvəllüdlü Cahangirova Sevər İlkin qızı yolu keçərkən avtomobil onu vurub.

Yaralı müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

