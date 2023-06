Tanınmış aparıcı Elnarə Təhməzova ilk dəfə oğlu Mikayılın üzünü göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı oğlu ilə obyektiv qarşısına keçib. O, oğlunun 4 yaşında olduğunu deyib.

Qeyd edək ki, E.Təhməzova 2015-ci ildə ailə qurub və uzun müddət xaricdə yaşayıb. O, bir neçə il əvvəl Azərbaycana qayıdıb və hazırda Real TV-də çalışır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.