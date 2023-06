Bu 4 bürcə etibar edərkən iki dəfə düşünün - Ən etibarsız bürclər

Sevdiyiniz insanlarla xoş münasibət qurmaq üçün güvən önəmlidir. Lakin bəzi insanlarla münasibət qurarkən çox diqqətli olmaq lazımdır. Astrologiyada da ən etibarsız hesab edilən bürclər var.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən sözügedən bürcləri təqdim edir:

Əqrəb bürcü

Bu bürcün nümayəndələri astrologiyada ən sirli bürclərdən biridir. Onları tanımaq çox çətindir. Özləri ilə bağlı heç bir təfərrüatı açıqlamırlar. Bununla belə, qarşılarındakı insanı tanımaq üçün hər şeyi öyrənmək istəyirlər. Əqrəb bürcü həmişə gizli olduğundan, bu xüsusiyyət onları münasibətlərdə etibarsız edir. Əqrəb bürcündən biri ilə görüşməzdən əvvəl bilməlisiniz ki, onlarla kifayət qədər yaxından tanış ola bilməyəcəksiniz. Münasibətlərdə adətən sadiq olan bu bürcün nümayəndələri, işlər yolunda getməyəndə sizi asanlıqla ruhdan sala və ya sizdən üz döndərə bilərlər.

Əkizlər bürcü

Bu bürc altında doğulanlar münasibətlərdə ən etibarsız hesab edilən bürclərdən birincisidir. Yeni insanlarla tanış olmağı və ünsiyyət qurmağı sevirlər. Flört etməyi heç vaxt dayandırmır, uzunmüddətli əlaqələrdən çox tez sıxılırlar. Həmişə yeni bir şey axtarırlar. Bu səbəbdən əkizlər bürcünə münasibətlərdə etibar etmək demək olar ki, mümkün deyil.

Şir bürcü

Şir bürcü insanları həmişə özlərini ən mükəmməl insanlar hesab edirlər. Çox seçici olduqları üçün birinə aşiq olmaq da onlar üçün çətinləşir. Bu bürcün nümayəndəsi ilə münasibtə başlamazdan əvvəl sizi sevdiyinə əmin olun. Əgər əmin deyilsinizsə, ona güvənməklə özünüzü aldada bilərsiniz. Çünki şirlər daha yaxşısını tapanda qarşısındakını görməzdən gələ bilirlər.

Qoç bürcü

Qoçlar şən, ünsiyyətcil xüsusiyyətləri ilə diqqət çəkirlər. Münasibətlərində son dərəcə əyləncəli insanlardır. Bununla belə, qoçlar partnyorlarından asanlıqla sıxıla bilərlər. Qoç bürcü ilə birlikdə olmaq istəyirsinizsə, kədərlənməmək üçün diqqətlə düşünməlisiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.