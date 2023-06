Xəzər tv-nin xəbər aparıcısı Rüstəm İbadov 13 ildən sonra kanaldan ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı özü məlumat yayıb.

O bildirib ki, bundan sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dost İş Mərkəzində İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri olaraq fəaliyyət göstərəcək.

