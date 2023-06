İtaliyanın sabiq Baş naziri və ölkəsinin ən varlı iş adamlarından biri Silvio Berluskoni 86 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İtaliya mediası yazıb.

Qeyd edək ki, o, yaxın günlərdə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Son zamanlar onun səhhətində narahatlıqlar var idi.



