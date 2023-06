Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şimali Kipr Türk Respublikasına səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan prezident seçiləndən sonra ənənəyə uyğun olaraq ilk xarici səfərini Şimali Kipr Türk Respublikasına həyata keçirib. Səfərdə onu həyat yoldaşı Əminə Ərdoğan və nazirlər müşayət edir. Qeyd edək ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan iyunun 13-də Azərbaycana səfər edəcək.

