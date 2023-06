Qan şəkərini normallaşdıran içki - Resept

Məşhur dietoloq Tobi Smitson qan şəkərinin səviyyəsini effektiv şəkildə normallaşdıran içkinin reseptini açıqlayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu içki evdə yalnız üç inqredientlə hazırlana bilər.

Şəkəri normallaşdırmaq üçün moruq, badam və çia toxumlarını qarışdırmaq və əldə edilən içkini gün ərzində içmək kifayətdir. Bu içki karbohidratları bədəndən sürətlə xaric edir. Bu da qan şəkərinin səviyyəsinin optimallaşdırılmasına gətirib çıxarır. Həmçinin xolesterini normallaşdıraraq və ateroskleroz riskini azaldaraq orqanizmə zərərli yağlardan qurtulmağa kömək edir.

Qeyd edək ki, qarpız, ananas, avokado, armud, alma, naringi, ərik, portağal, çiyələk, albalı və zoğal da qan şəkərinin səviyyəsini aşağı sala bilər. Buna görə də, bu içkidəki moruqları başqa bir giləmeyvə ilə əvəz etmək olduqca mümkündür.

