Qərbi Azərbaycan İcması Roma Papasına məktub göndərdi

Qərbi Azərbaycan İcması Roma Papası Fransisk həzrətlərinə məktub göndərərək, Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların öz evlərini, qəbiristanlıqlarını və müqəddəs yerlərini ziyarət edə bilmələrinə onun dəstəyini xahiş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir:

“Zati-müqəddəsləri,

Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Qərbi Azərbaycan İcması adından ədalət və barışıq üçün Sizə ürək ağrısı ilə səmimi müraciət yazırıq. Qərbi Azərbaycan İcması Ermənistan hökumətinin tərəfindən böyük ədalətsizliklərə məruz qalmış azərbaycanlıların vahid səsini təmin etmək üçün 1989-cu ildə yaradılıb.

Xalqımızın acı tarixini böyük kədər hissi ilə Sizə nəql edirik. Ermənistan bütün azərbaycanlıları öz evlərindən zorla qovub, onların dini və mədəni ocaqlarını təhqir edib və dağıdıb. Bu qeyri-insani hərəkət təkcə beynəlxalq hüququ deyil, həm də sülh, birgəyaşayış və qarşılıqlı hörmət prinsiplərini pozur.

Ermənistanın azərbaycanlıları və digər etnosları öz ərazisindən qovmaqla mono-etnik məkan yaratması siyasəti regionumuzun zəngin etnik və dini müxtəliflik tarixi ilə birbaşa ziddiyyət təşkil edir. Ermənistanın bizim əsas hüquqlarımızı pozması və inkar etməsi bizi sonsuz əzablara düçar edir və davamlı sülh və barışıq perspektivlərinə mane olur.

Zati-müqəddəsləri,

Biz dinlərarası dialoq və barışığın yorulmaz müdafiəçisi kimi Sizə müraciət edirik. Sizin möhtərəm mövqeyiniz böyük mənəvi çəkiyə malikdir və biz təvazökarlıqla Sizdən azərbaycanlıların Ermənistanda qalmış evlərini, qəbiristanlıqlarını və müqəddəs yerlərini ziyarət etmələrinə imkan verəcək etimad quruculuğu tədbirlərinin həyata keçirilməsində yardımınızı xahiş edirik. Xalqımıza öz irsi ilə yenidən qovuşmağa və onlar üçün dərin mənəvi əhəmiyyət kəsb edən yerlərdə dua etməyə imkan verən bu sadə akt şəfa və barışıq yolunda güclü bir addım olardı.

Zikr, fədakarlıq və barışığı təcəssüm edən qarşıdan gələn Qurban bayramı, bu məsələnin aktuallığına diqqəti çəkmək və Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlılara dəstək və həmrəylik ifadə etmək üçün əlverişli məqamdır. Azərbaycanlıların öz vətənlərinə qayıtmaq hüquqlarını tanımağınız və müdafiə etməyiniz, oradakı müqəddəs ocaqlarımızı ziyarət etməyimizə kömək etməyiniz böyük əzab-əziyyətə düçar olmuş insanların qəlbinə təsəlli verməklə yanaşı, bölgədə sülhün və barışığın təşviqinə töhfə verərdi.

Əminik ki, Sizin möhtərəm müdaxiləniz Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlılar üçün ədalətin bərpasına və insan hüquqlarının həyata keçirilməsinə böyük təsir göstərəcək. Məzlumların müdafiəsində əks-səda doğuran şəfqətli səsiniz müsbət dəyişikliklər və anlaşma və birgəyaşayış ruhunu inkişaf etdirmək üçün böyük çəkiyə malikdir.

Vətənə qayıtmaq arzusunda olan azərbaycanlılar adından bu mühüm işə göstərdiyiniz diqqətə görə dərin Sizə minnətdarlığımı bildiririk.

Qoy xalqımızı öz vətənində təhlükəsiz və ləyaqətlə yenidən yaşaya biləcəyi gələcəyə istiqamətləndirən sülh və barışıq arzusu qalib gəlsin”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.