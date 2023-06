Bu şirkətin bazar kapitallaşması 1 trilyon dolları ötüb

Videokart istehsalı ilə məşğul olan "Nvidia" şirkətinin kapitallaşması 1 trilyon dolları keçib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat Nyu-York Fond Birjasında yer alıb.

Bildirilir ki, mayın 30-da ticarət zamanı şirkətin kapitallaşması 1 trilyonu ötüb, lakin gün sonunda rəqəm azalıb. Çərşənbə axşamı isə bu rəqəm ilk dəfə 1 trilyon dollardan yüksək olub.

Bununla da, "Nvidia" bazar kapitallaşması 1 trilyon həddini ötən 7-ci ABŞ şirkəti olub. Əvvəllər bu göstəriciyə Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta şirkətləri çatıb.

