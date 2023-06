Bu günə qədər 20 minə yaxın tələbə təhsil tələbə kreditindən faydalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini İdris İsayev BMT Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri dialoqları çərçivəsində “2030-cu ilə doğru: Azərbaycanda sosial-iqtisadi inklüzivlik” mövzusunda keçirilən konfransda deyib.

O bildirib ki, onların 57 faizi xanım tələbələrdir:

"Həmin kreditlərin 36 faizi sosial, digər hissəsi standart tələbə kreditidir".

