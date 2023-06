“Türk İnvestisiya Fondunun yaradılması haqqında” Saziş təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev qanunu imzalayıb.

Qeyd edək ki, sözügedən sənəd bu ilin martın 16-da Ankara şəhərində imzalanıb.

