Lalə Azərtaşın qızı məzun oldu - FOTOLAR

Bu gün məzun olanlar arasında tanınmış aparıcı Lalə Azərtaşın qızı Gülarə də var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı aparıcı özünün sosial media hesabında paylaşım edib. Aparıcı qeyd edib:

“Gülarəmlə “İlk zəng” və “Son zəng” günlərimiz… 11 ilə çox şey dəyişib. Növbəti 11 il üçün də yaxşıca bünövrə qoyulub. Sizinlə birlikdə göydələn tikəcəyik bu bünövrə üstündə. Hər daşı daş üstə qoyunca, Azərbaycan adlı məmləkətlə döyünəcək ürəklərimiz. Hər birinizi bağrıma basır, yolunuz açıq olsun deyirəm, əziz balalarım”.

