Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi dərs ilinin sentyabrın 15-də, yoxsa sentyabrın 1-də başlaması ilə bağlı əhali arasında sorğu keçirib.



STM-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, respondentlərin 68,1%-i dərslərin sentyabrın 1-də, 24,7%-i isə sentyabrın 15-də başlamasının daha məqsədəuyğun olduğunu qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.