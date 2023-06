Xanəndə Eldəniz Məmmədovun oğlu Kamran magistraturaya qəbul olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi "Xəzər axşamı" verilişində danışıb. O, övladının həm vətəndə, həm də İtaliyada qəbul aldığını bildirib:

"Kamran dünən ADA Universitetini bitrdi. Həm burada, həm də İtaliyada magistra qəbul olub. Oradan xərcləri qarşılamaq üçün təkliflər gəlməlidir. Çalışacağıq ki, İtaliyaya getsin".

Qeyd edək ki, Eldəniz Məmmədovun iki qızı da var.

