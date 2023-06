Pakistanla ticarətimizin həcmini artırmaq üçün daha ciddi səylər göstərəcək, bu istiqamətdə anlaşma memorandumu imzalayacağıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 15-də Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif ilə mətbuata bəyanatında bildirib.

Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında istər ənənəvi enerji, istərsə də bərpaolunan enerji sahəsində də böyük perspektivlərin olduğunu qeyd edib.

