Hüquq-mühafizə orqanları cümə axşamı Ermənistan Respublika Partiyasının sədr müavini, keçmiş təhsil və elm naziri Armen Aşotyanı saxlayıb.

Ermənistan KİV-in məlumatına görə, xəbəri onun partiyadan həmkarı, keçmiş vitse-spiker Eduard Şarmazanov təsdiqləyib. Aşotyan İstintaq Komitəsinə aparılıb.

Qeyd edilib ki, saxlanmanın səbəbləri barədə məlumat verilmir. Polis hələlik vəziyyəti şərh etməyib.

