Xatirə İslamın lüks avtomobilində paylaşdığı foto maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni avtomobilində çəkdirdiyi görüntünü sosial media hesabından paylaşıb.

Qeyd edək ki, müğənni “BMW”in 7-ci seriyasını özünə beş ay əvvəl alıb. O, avtomobilə 165 min dollar (280 min manat) xərcləyib.

