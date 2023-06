İyunun 15-də Laçın-Güləbird yolunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, qəza saat 22:00 radələrində qeydə alınıb.

Belə ki, “Şaqman” markalı yük avtomobili sürüşərək yolun kənarında dayanan VAZ-2107 markalı nəqliyyat vasitəsini əzib.

Hadisə nəticəsində bir nəfər yaralanıb. Araşdırma aparılır.

