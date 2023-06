Argentina millisinin futbolçusu Lionel Messi öz rekordunu yeniləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 36 yaşlı hücumçu Avstraliya ilə yoldaşlıq görüşündə fərqlənməklə buna nail olub. O, yığmanın heyətində ardıcıl 7-ci görüşdə qol vuraraq, yeni rekord müəyyənləşdirib.

Qeyd edək ki, Argentina yığması Avstraliya üzərində 2:0 hesablı qələbə qazanıb.

