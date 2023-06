DSMF-nın büdcəsinə dəyişikliklər təsdiqləndi

Milli Məclis Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsində dəyişikliklə bağlı qanun layihəsini üçüncü oxunuşda təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2023-cü il büdcəsi haqqında” Qanuna dəyişikliklə bağlı qanun layihəsi Milli Məclisin iyunun 16-da keçirilən növbədənkənar iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

Qanun layihəsi 2023-cü ilin yanvar-mart ayları üzrə dövlət sosial müdafiə fondunun gəlir və xərclərinin faktiki göstəriciləri qurumun büdcəsinin dürüstləşdirilməsi zərurəti yaradıb.

Sənədə əsasən, Fondun büdcəsinin xərc istiqamətləri üzrə mövcud göstəricilərin optimallaşdırılmasının mütləq vacibliyi səbəbindən, risk göstəriciləri nəzərə alınmaqla ilin sonunadək məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar və sair gəlirlər dəyişdirilmədən, habelə Fondun büdcəsinin mövcud balanslılığı gözlənilməklə əvvəlki illərdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun istifadə olunmamış vəsaitindən 4 milyon manatının gəlir istiqaməti kimi nəzərə alınması məqsədəmüvafiq hesab edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.