Bu il Həcc üçün bilet qiymətləri kəskin artıb

Sabahdan Azərbaycandan Həcc missiyası xətti ilə zəvvarlarımız Səudiyyə Ərəbistanına müqəddəs Həcc ziyarətinə səfər edəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu il 1440 azərbaycanlı zəvvar 8 təyyarə reysi ilə 17-21 iyun tarixlərində ziyarətə yola düşəcək. Həcc ziyarətinin başa çatmasından sonra zəvvarlar təyyarə reysləri ilə 5-11 iyul tarixlərində Vətənə qayıdacaqlar.

Bu ilr nəfərlik ziyarət paketinin qiyməti 5 750 ABŞ dolları və 9 775 manat təşkil edir. Azərbaycandan bu il Həcc ziyarəti üçün nəzərdə tutulan qiymətdə 669 manat artım olub. Belə ki, keçən il üçün ziyarət qiyməti 9 106 manat təyin edilmişdi.



