İyunun 15-i Azərbaycanda işgüzar səfərdə olan Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərifin Prezident İlham Əliyevlə görüşü zamanı maraqlı dialoq yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu abrədı görüntülər Pakistan mediasında yer alıb.

Belə ki, Şahbaz Şərif İlham Əliyevlə rus dilində danışıb. Görüntülərdən Şahbaz Şərifin rus dili biliklərini nümayiş etdirməsi və bu dildə zarafatla rəqəmləri saymasını görmək mümkündür.

