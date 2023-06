Leyla Əliyeva Hava Şarları Festivalından paylaşım edib - FOTO

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva Hava Şarları Festivalından paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Leyla Əliyevə paylaşımı “Instagram” hesabında edib.

Xatırladaq ki, Şamaxı şəhərində keçiriləcək tədbirin ilk günü - iyunun 17-də layihənin iştirakçıları üçün təqdimat olacaq, hava şarları, uçuş barədə məlumat veriləcək, əyləncə proqramı olacaq.

İyunun 18-də isə Şamaxının Meysəri kəndi üzərindən səmaya müxtəlif rəngdə, fərqli forma və dizaynda hazırlanmış hava şarları qalxacaq.

